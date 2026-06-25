شركة DNO النرويجية وشركات عالمية أخرى تستأنف إنتاج النفط في كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة "DNO" النرويجية للطاقة عن استئناف عمليات إنتاج النفط في حقولها الواقعة ضمن إقليم كردستان العراق، لتنضم بذلك إلى عدد من الشركات العالمية التي قررت العودة للعمل بعد فترة توقف.

ووفقاً للمعلومات، ستبدأ الشركة النرويجية إنتاجها في حقلي "تاوكي" و"فيشخابور"، بالتزامن مع استعداد شركة "إتش كي إن" (HKN) لاستئناف العمل في حقل "أتروش" يوم الأحد المقبل. وتأتي هذه التحركات بعد أن باشرت شركتا "غولف كيستون" و"إتش كي إن" فعلياً بعمليات الإنتاج في وقت سابق، في حين حددت شركة "هنت أويل" الثامن من تموز/يوليو المقبل موعداً لانطلاق أعمالها، مع توقعات بعودة بقية الشركات للعمل تباعاً وعلى مراحل.

وتشير التقارير إلى أنه من بين 11 شركة نفطية عاملة في الإقليم، كانت 8 شركات قد أوقفت نشاطها في وقت سابق. ومع العودة التدريجية لهذه الشركات، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج اليومي إلى نحو 170 ألف برميل من النفط الخام.

ويحتضن إقليم كردستان ثمانية حقول نفطية رئيسية تعد ركيزة القطاع، وهي: (خورمالة، تاوكي، فيشخابور، شيخان، أتروش، سرسنك، أربيل، وبجيل-حرير).

يذكر أن عمليات تصدير نفط إقليم كردستان عبر الأنابيب متوقفة منذ شهر أيار/مايو 2023، مما تسبب بخسائر مالية فادحة قُدرت بمليارات الدولارات لكل من ميزانية الإقليم والحكومة الاتحادية في العراق.