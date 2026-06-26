كأس العالم 2026 تكسر الرقم التاريخي للأهداف

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أربيل (كوردستان24)- سجلت النسخة الحالية من كأس العالم 2026 رقماً قياسياً غير مسبوق كأكثر النسخ غزارة تهديفية في تاريخ البطولة، وذلك خلال المواجهة التي جمعت بين منتخبي الولايات المتحدة وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ونجح اللاعب الأمريكي أوستن تراستي في دخول التاريخ بتسجيله هدف التقدم لبلاده مبكراً، وهو الهدف رقم 173 في البطولة، ليتخطى بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة قطر 2022 (172 هدفاً). وجاء هذا الإنجاز في المباراة رقم 59 من البطولة، وهو ما يعكس القوة الهجومية للنسخة الحالية التي تشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة، وإجمالي 104 مباريات.

وفي تعليق له، أشاد جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بهذا الإنجاز عبر حسابه على "إنستغرام"، مؤكداً أن تحطيم الرقم القياسي يبرهن على "الإثارة والبراعة الهجومية" التي جعلت من مونديال 2026 حدثاً استثنائياً لا يُنسى.