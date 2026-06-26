تصعيد جديد.. طهران تتوعد إسرائيل رداً على تحركات مقاتلاتها وتصريحات نتنياهو

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أربيل (كوردستان24)- حذر مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني، اليوم الجمعة 26 حزيران 2026، من أن تحركات الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الدول المجاورة لإيران تُعدُّ "عملاً خطيراً وتهديداً مباشراً" للأمن القومي الإيراني.

وأكد المقر في بيان رسمي، أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التهديدات، مشدداً بالقول: "إذا عجزت الولايات المتحدة عن لجم إسرائيل والسيطرة على تصرفاتها، فإن إيران لن تسكت تجاه أي تهديد يستهدفها ولن تتغاضى عنه بأي شكل من الأشكال".

وأضاف البيان أن لإيران "الحق الكامل" في الرد على هذه الخطوات الاستفزازية التي تضع أمن واستقرار المنطقة برمتها على المحك.

يأتي هذا التصعيد الكلامي الحاد بعد يوم واحد فقط من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي جدد فيها التزام بلاده بمواصلة الهجمات والمواجهة ضد إيران وحلفائها (حزب الله وحماس)، مؤكداً "أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية تحت أي ظرف".