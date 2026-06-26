ترامب يضع العراق أمام خيار حاسم: الغرب أو طهران

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أربيل (كوردستان 24)- كشف تقرير حديث أصدره "معهد الشرق الأوسط" في واشنطن، عن ملامح السياسة الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه العراق، مؤكداً أن واشنطن اشترطت انعطافاً كاملاً لبغداد نحو المعسكر الغربي والعربي مقابل التغاضي عن مواقفها الحالية الدافئة مع طهران، واصفاً المرحلة المقبلة بـ"نهاية حقبة مسك العصا من المنتصف".

ووفقاً للتقرير، فإن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى تغييرات جوهرية في هيكلية الحكم بالعراق، بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إلى واشنطن منتصف الشهر المقبل.

ورغم أن الأوساط الأمريكية تنظر إلى الزيدي بوصفه "رجل عملي وإيجابي"، إلا أن التقرير حذر من مغبة الإحباط بناءً على التجارب "المخيبة للآمال" مع الحكومات العراقية السابقة.

وأماط التقرير اللثام عن "خارطة طريق" صاغتها إدارة ترامب عبر مبعوثها الخاص "توم باراك" وسلمتها للزيدي، ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية:

أولاً: حل هيئة الحشد الشعبي ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وهي خطوة يقر التقرير بأنها بحاجة إلى غطاء برلماني وجرأة سياسية استثنائية.

ثانياً: تأمين بيئة جاذبة ومستقرة لشركات النفط والاستثمارات الأجنبية في البصرة وإقليم كوردستان، وحمايتها من الهجمات الصاروخية للميليشيات.

ثالثاً: إعادة توجيه البوصلة السياسية والاقتصادية للعراق بالكامل نحو دول الخليج والمحيط الغربي، اتساقاً مع الرؤية الأمريكية الشاملة للمنطقة، والتي تسعى لتطبيقها في سوريا أيضاً.

في المقابل، يضع هذا التحرك رئيس الوزراء العراقي أمام "حقل ألغام" سياسي؛ حيث يتأرجح بين الالتزام بالخطوط الحمراء الأمريكية في اختيار وزيري الدفاع والداخلية، وبين تقديم تنازلات داخلية لإرضاء قوى "الإطار التنسيقي".

ويبرز التدخل الإيراني المتجذر في مفاصل الوزارات والاقتصاد العراقي منذ سنوات كأكبر عقبة أمام أي إصلاح مرتقب.

وفي سياق المقاربة الأمنية، اقترح المعهد على واشنطن اعتماد سياسة "الجزرة والعصا"، عبر رفع العقوبات عن الفصائل التي توافق على إلقاء السلاح والانخراط في العمل السياسي، وتشديدها على الجهات التي ترفض الانصياع لسلطة الدولة ومؤسساتها.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن رسالة ترامب واضحة وحاسمة: زمن الموازنة بين واشنطن وطهران قد انتهى، وعلی بغداد الاختيار فوراً وبشكل قاطع.