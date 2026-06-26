مكافحة المخدرات في كوردستان: العفو للمبادرين بالعلاج والضرب بيد من حديد للتجار

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن ملامح استراتيجيتها الوطنية الشاملة وأهدافها الميدانية والتوعوية الرامية إلى تجفيف منابع تجارة السموم البيضاء وحماية البنية المجتمعية، كاشفة عن حصيلة عملياتها الأمنية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، أكد أركان بيباني، المتحدث الرسمي باسم المديرية، أن المقاربة الحكومية لا تعتمد على القبضة الأمنية المحضة؛ بل توازن بين الردع والعلاج.

وأوضح بيباني أنه تفعيلاً للمادة 38 من قانون مكافحة المخدرات، فإن الإقليم يمنح "طوق نجاة" للمتعاطين؛ حيث يُعفى من العقوبة القانونية كل من يبادر طواعية بطلب العلاج، ويُنقل فوراً إلى مراكز التأهيل المتخصصة لإعادة دمجه في المجتمع.

وعلى الصعيد الميداني، أفصحت المديرية عن الشق العملياتي للأشهر الستة الماضية، والتي أسفرت عن تفكيك شبكات واسعة والإطاحة بـ 744 متورطاً، ينقسمون إلى 485 تاجر مخدرات و262 متعاطياً.

كما نجحت القوات الأمنية في مصادرة شحنات ضخمة بلغت 218 كيلوغراماً من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، إلى جانب 1,897 شريطاً من الحبوب المؤثرة عقلياً، مما يعكس الشدة العملياتية في حماية الأمن القومي الاجتماعي.

وتوازياً مع الجهد الاستخباري، انطلقت حملة وقائية كبرى في الفضاء العام.

وحول هذا الصدد، أعلن زانا شيخ وساني، رئيس مؤسسة "رێ ڕوون" للتوعية، عن تدشين حملة ميدانية واسعة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، تستهدف توزيع أكثر من 171 ألف كتيب إرشادي في المتنزهات، والمساجد، والساحات العامة، لتحصين الشباب والعائلات من الانزلاق في مستنقع الإدمان.