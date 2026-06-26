بلومبيرغ: عُمان تلوّح بفرض رسوم في مضيق هرمز بضغطٍ إيراني

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، في تقرير لها اليوم الجمعة، عن تحول بارز في مشهد الأمن البحري بمضيق هرمز؛ حيث أبلغت سلطنة عُمان مسؤولين أوروبيين بأن حركة الملاحة في المضيق الاستراتيجي لن تعود إلى طبيعتها السابقة قبل الحرب، ملوحة باحتمالية فرض رسوم وضرائب جديدة على السفن العابرة قريباً، وسط مخاوف غربية وخليجية من تداعيات مالية قد تكبّد قطاع التجارة العالمي خسائر بمليارات الدولارات.

وذكرت الوكالة أن الرسوم المقترحة من قِبل مسقط تغطي خدمات حمائية مثل التنظيف البيئي والإرشاد الملاحي، مشيرة إلى أن السلطنة تعكف حالياً على دراسة أنظمة الجباية الإلزامية في مضايق عالمية أخرى كمضيق "ملقا" الآسيوي لتطبيق نموذج مشابه، دون الحسم في شمولية هذا القرار لجميع السفن التجارية.

وأثار هذا التحرك العُماني المفاجئ هواجس عواصم غربية وعربية؛ حيث تخشى واشنطن، ولندن، وباريس، والرياض، وأبوظبي من مساعٍ لتأسيس نظام جباية مشترك بين مسقط وطهران، مؤكدة في تحذيرات متبادلة أن فرض أي رسوم إجبارية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي البحري.

وفي هذا السياق، يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الإثنين المقبل، السلطان هيثم بن طارق في قمة مرتقبة لبحث الأمن البحري والتشديد على حرية الملاحة غير المشروطة.

ويأتي هذا التطور ليضع الدبلوماسية العُمانية المحايدة في قلب التجاذبات الإقليمية؛ إذ أقر مسؤولون عُمانيون لنظرائهم الأوروبيين بوقوعهم تحت ضغوط إيرانية مكثفة. وتدفع طهران -التي تسببت في إغلاق المضيق نهاية شباط الماضي- باتجاه فرض إدارة مشتركة لحركة المرور في هرمز، ملزمةً السفن باعتماد نظام تأمين إيراني.

من جانبه، دخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على خط الأزمة، مشدداً على أن توقيع أي اتفاق سلام دائم مشروط بتقديم طهران ضمانات حاسمة للمرور المجاني والحر في المضيق، ومحذراً من أن شرعنة هذه الرسوم ستفتح الباب لفوضى عارمة تمتد إلى كافة المضايق الحيوية في العالم.

وعلى الرغم من الانفراجة النسبية في سوق الطاقة وهبوط الأسعار عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب على اتفاق سلام مؤقت، إلا أن حركة الملاحة ما تزال مشلولة جزئياً ولم تستعد زخمها السابق؛ لا سيما مع استمرار التهديدات الأمنية الميدانية والتي كان آخرها الهجوم الذي استهدف سفينة الحاويات "إيفر لوفلي" (Ever Lovely) داخل المضيق، مما يؤكد بقاء المنطقة في دائرة الخطر العالي.