"سنتكوم" تعلن قصف مواقع عسكرية في إيران رداً على استهداف ناقلة تجارية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، اليوم الجمعة، عن توجيه ضربات عسكرية جوية مكثفة ضد أهداف ومواقع داخل إيران، وصفتها بأنها "رد حازم وقوي" على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز يوم أمس.

وأكدت القيادة المركزية، في بيان رسمي، أن مقاتلات أمريكية شنت غارات دقيقة استهدفت مستودعات تخزين الصواريخ الطائرات المسيرة (الدرونز)، بالإضافة إلى محطات الرادار الساحلية التابعة لإيران.

وجاءت هذه الضربات عقب قيام طهران، أمس الخميس 25 حزيران، باستهداف سفينة الشحن التجارية "M/V Ever Lovely" -التي ترفع علم سنغافورة- بواسطة طائرة مسيرة انتحارية، أثناء محاولتها مغادرة مضيق هرمز بمحاذاة السواحل العُمانية.

وشدد البيان الأمريكي على أن هذا "العدوان الإيراني غير المبرر" ضد خطوط الملاحة المدنية يشكل خرقاً وإهانة صريحة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الأطراف.

وأضافت القيادة المركزية أن هذا السلوك التصعيدي الخطير يهدد بشكل مباشر حرية الملاحة البحرية وأمن الطيران المدني، في وقت تشهد فيه المنطقة تدفقاً متزايداً لحركة التجارة عبر هذا الممر المائي الدولي الاستراتيجي.

واختتمت (سنتكوم) بيانها بالتأكيد على أن القوات الأمريكية المرابطة في المنطقة مستمرة في إدارة وتنسيق قوافل العبور الآمن وتوفير الحماية اللازمة للسفن التجارية العابرة للمضيق.

مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي سيبقى في حالة تأهب قصوى ووجود عسكري يضمن إلزام طهران بكافة بنود الاتفاق المبرم والوفاء بتعهداتها دون أي إخلال.