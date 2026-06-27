إنجاز تاريخي.. الفراعنة إلى الدور الثاني بالمونديال للمرة الأولى في تاريخهم

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أربيل (كوردستان24)- سطّر المنتخب المصري فصلاً جديداً في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية، بحسم تأهله رسمياً إلى الدور الثاني (ثمن النهائي) لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله المثيرة بنتيجة (1 - 1) مع نظيره الإيراني، اليوم السبت، في ختام منافسات المجموعة السابعة.

بدأ المنتخب المصري اللقاء بقوة هجومية مباغتة، حيث نجح "الوافد الجديد" محمود صابر في وضع "الفراعنة" في المقدمة مبكراً عند الدقيقة الخامسة، بعدما تابع تسديدة ارتدت من الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند، ليودعها بتسديدة قوية "زاحفة" سكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 11 منعطفاً حرجاً في اللقاء، عندما تسبب المدافع محمد عبد المنعم في ركلة جزاء لصالح مهاجم إيران مهدي طارمي، إلا أن الحارس مصطفى شوبير نجح في التصدي للكرة ببراعة، ليبقي على تقدم فريقه. لكن الضغط الإيراني أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 14 عن طريق رامين رضاييان، الذي استغل كرة مرتدة من تصدٍ آخر لشوبير.

حبست الجماهير أنفاسها في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، حين سجل شجاع خليل زادة هدفاً قاتلاً لإيران، كاد أن يقلب موازين المجموعة، إلا أن تقنية الفيديو (VAR) تدخلت لتلغي الهدف بداعي التسلل، معلنةً تأهل مصر التاريخي.

بهذه النتيجة، رفعت مصر رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثاني، متأخرة بفارق الأهداف عن المنتخب البلجيكي الذي تصدر المجموعة عقب فوزه العريض على نيوزيلندا بنتيجة (5 - 1). بينما ودعت إيران البطولة برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات، وتذيلت نيوزيلندا الترتيب بنقطة واحدة.

هذا هو التأهل الأول لمصر للدور الثاني خلال مشاركاتها الأربع في البطولة.

حقق المنتخب المصري في هذه النسخة أول فوز له في تاريخ المونديال (على حساب نيوزيلندا في الجولة الثانية).

مصطفى شوبير واصل تقديم مستوياته المميزة بتصديات حاسمة منحت فريقه بطاقة العبور.

بهذا التأهل، ينتظر المنتخب المصري مواجهة مرتقبة في دور الـ16، وسط طموحات كبيرة لمواصلة المشوار في المحفل العالمي.