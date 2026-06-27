من ألمانيا.. إطلاق مشروع استراتيجي لتعليم وحماية اللغة الكوردية في 35 دولة

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أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة دوسلدورف الألمانية انطلاق أعمال المؤتمر الأول للفيدرالية الدولية للغة الكوردية، والذي تمخض عنه الإعلان عن مشروع مشترك بين وزارة التربية في إقليم كوردستان والجالية الكوردستانية (رەوەندی كوردستانی). يهدف المشروع إلى إيصال دروس اللغة الكوردية "عبر الإنترنت" إلى 35 دولة حول العالم، مع التركيز على توفير المناهج الدراسية بمختلف اللهجات وبالحرفين الآرامي واللاتيني لأطفال المهجر.

توسيع نطاق التعليم الرقمي

وفي تصريح لشاشة "كوردستان 24"، قالت بيمان خواجة، مديرة التعليم الكوردي في الخارج: "منذ عام 2022 وحتى الآن، قدمنا أربع دورات تعليمية لتعلم اللغة الكوردية في الشتات، مدة كل دورة ستة أشهر، شملت في بدايتها لهجتي السورانية والبادينية".

وأضافت أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والجالية الكوردستانية، تمت إضافة لهجة "الكرمنجية العليا" إلى المناهج. كما كشفت خواجة أن الجالية تشرف حالياً على مدارس في 35 دولة، حيث تم تسجيل 3500 طالب رسمياً في نظام "إي-تربية" (e-Parwarda) الإلكتروني.

مبادرة حكومية لدعم الهوية الثقافية

من جانبه، ألقى شيفا بارزاني، المشرف العام للجالية الكوردستانية، كلمة في المؤتمر أكد فيها توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية لضمان حماية اللغة الكوردية. وأوضح أن هذه الاتفاقية تُلزم حكومة الإقليم بتوفير الكتب المدرسية بالحرفين الآرامي واللاتيني للمدارس في الخارج، والعمل على إيصال التعليم لكل بيت كوردستاني في العالم عبر المنصات الرقمية.

كما ثمن بارزاني دور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في إنجاح هذا الاتفاق، مشدداً على أن "لغتنا هي إرث الأباء والأجداد ويجب حمايتها"، داعياً إلى تكاتف الفيدراليات والمدارس والعائلات لوضع حجر الأساس للغة كوردية "معيارية" في المهجر.

التكنولوجيا في خدمة اللغة

وفي سياق متصل، صرح فرياد فاضل عمر، رئيس المعهد الكوردي في برلين، لمراسل "كوردستان 24"، بأنه أصدر مؤخراً مجموعة من الكتب التعليمية المخصصة للراغبين في تعلم الكوردية من الناطقين باللغات (الألمانية، الهولندية، الإيطالية، الفرنسية، الصينية، العربية، الفارسية، والتركية).

وأوضح أن هذه الكتب مدعومة بتطبيقات ذكية وتقنية "رمز الاستجابة السريع" (QR Code) لتوفير خاصية الاستماع الصوتي، بهدف إزالة كافة العوائق أمام تعلم اللغة.

نداء للوحدة الوطنية

واختتم الدكتور فرياد حديثه بدعوة وزارة التربية لاعتماد هذه الكتب وتوزيعها على أطفال المهجر في العام المقبل، كما وجه نداءً عاطفياً للشعب الكوردي بجعل "الكتاب الكوردي" هو الهدية المتبادلة في المناسبات بدلاً من الزهور.

وأكد المؤتمر، الذي شارك فيه ممثلون عن أكثر من 30 دولة، على ضرورة الالتزام بتوجيهات الرئيس بارزاني التي تحث الكورد في أوروبا على التركيز على "الروح القومية الكوردية" (الكوردايتي) والابتعاد عن الصراعات الحزبية الضيقة.