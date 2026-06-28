ترامب يهدّد طهران بأعنف تحذير: "إيران لن تبقى في الوجود" إذا اندلعت الحرب

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أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً هو الأعنف من نوعه إلى طهران، مؤكداً أن الاستمرار في التصعيد قد يدفع بالولايات المتحدة إلى خيار الحرب الشاملة التي "ستنهي وجود جمهورية إيران الإسلامية"، على حد تعبيره.

واتهم ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، طهران بخرق اتفاق وقف الحرب المبرم بين الطرفين، مضيفاً: "قد نصل إلى نقطة يعود فيها من غير الممكن التعامل بعقلانية، وإذا ما حدث ذلك، فإن إيران لن يكون لها وجود".

وجاءت تهديدات الرئيس الأمريكي تزامناً مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن شن مقاتلاتها غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع عسكرية حيوية في العمق الإيراني، شملت مخازن للصواريخ البالستية، ومنصات للطائرات المسيرة، بالإضافة إلى محطات رادار ساحلية.

وأوضحت "سنتكوم" في بيانها أن هذه الضربات جاءت رداً على قيام القوات الإيرانية باستهداف ناقلة النفط العملاقة "كيكو" بالقرب من مضيق هرمز، والتي كانت تحمل شحنة تقدر بمليوني برميل من النفط الخام، مما اعتبرته واشنطن تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.