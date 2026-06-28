بالأسماء.. تفاصيل حملة اعتقالات ومداهمات تستهدف شخصيات سياسية في بغداد ونفي شائعات تطال مكتب السوداني

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل حملة أمنية وقضائية واسعة نُفذت فجر اليوم الأحد، في العاصمة بغداد، استهدفت عدداً من الشخصيات السياسية والنواب للاشتباه في تورطهم بملفات تتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري.

ووفقاً للمعلومات المؤكدة، أسفرت العملية عن اعتقال عدد من الشخصيات المتواجدين حالياً قيد التحقيق الرسمي، وهم:

النائبة عالية نصيف.

بهاء النوري.

حسن الخفاجي.

صدام سكر (شقيق علاء سكر).

وفي السياق ذاته، شملت المداهمات منازل شخصيات أخرى لم تكن متواجدة أثناء تنفيذ الأوامر القضائية، وتجري السلطات حالياً عمليات تحرٍّ وملاحقة لتعقبهم، ومن أبرزهم النائب حسين المؤنس، وعلاء سكر، والنائبة بشرى.

وعلى صعيد متصل، نفت المصادر جملة وتفصيلاً الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أقارب أو مدراء مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكدة أن هذه الشائعات عارية عن الصحة تماماً ولا أساس لها واقعياً.

يُذكر أن هذه الحملة جرت بإشراف ومتابعة مباشرة من المسؤول الأمني والرقابي علي الزيدي، وبدعم مباشر من القضاء العراقي في إطار المساعي الجارية لتعزيز سلطة القانون ومكافحة الفساد.