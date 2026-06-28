الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مجموعة مسلّحين في جنوب سوريا

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، قتل "عدد من الإرهابيين المسلحين" السبت في جنوب سوريا.

وأفاد الجيش في بيان أن قواته "قامت أمس بتصفية عدد من الإرهابيين المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا".

مؤكدا أنه "سيواصل تنفيذ عمليات في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا وإزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل وقواتها"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ووسعت إسرائيل انتشار قواتها في جنوب سوريا الى جبل الشيخ وأبعد من المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، عقب سقوط حكم بشار الأسد في 2024.

ورغم التوترات بينهما عقدت إسرائيل والسلطات السورية الجديدة عدة جولات من المحادثات المباشرة واتفقتا على إنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية في إطار سعيهما للتوصل إلى اتفاق أمني.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا كما في جنوب لبنان وقطاع غزة "لفترة غير محدودة" لإزالة أي تهديد.

وتوعّد كاتس أيضا بالرد بـ"قوة كبيرة" إذا هاجمت إيران إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصلت اليه الدولة العبرية مع لبنان برعاية أميركية.

وتتبادل إيران والولايات المتحدة الاتهامات بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 17 حزيران/يونيو.

وتنص المذكرة الموقعة بوساطة باكستانية على وقف إطلاق النار، وتمهّد لمرحلة مفاوضات من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط.