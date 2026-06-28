مصدر في هيئة النزاهة العراقية لـ "كوردستان 24": الأسماء المتداولة لمتهمي الفساد صحيحة والعملية مستمرة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد مصدر في هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، لـ "كوردستان 24"، صحة قوائم الأسماء التي جرى تداولها اليوم والمتعلقة بمتهمين بقضايا فساد.

مبيناً في الوقت نفسه أن العدد النهائي للمستهدفين في هذه القوائم لا يزال غير محدد لارتباطه بالإجراءات القضائية والقانونية.

وأوضح المصدر أن هذه الحملة انطلقت منذ نحو أسبوعين، لافتاً إلى أنه من الصعب التنبؤ بالمدى الزمني لاستمرارها أو تحديد الشخصيات والمسؤولين الآخرين الذين قد تشملهم التحقيقات في المراحل المقبلة.

يأتي هذا التصريح في وقت نفذ فيه جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع القوات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة استهدفت عدداً من المسؤولين البارزين وأعضاء البرلمان بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، وسط صمت رسمي من هيئة النزاهة التي لم تصدر حتى الآن أي بيان تفصيلي حول ملابسات الحملة الحالية.