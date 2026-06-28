بمشاركة وفدٍ من حكومة كوردستان.. المجلس الوزاري للاقتصاد يعقد اجتماعاً في بغداد

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أربيل (كوردستان 24)- يعقد المجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي، غداً الاثنين 29 حزيران 2026، اجتماعاً رفيع المستوى في العاصمة بغداد بمشاركة وفد رسمي من حكومة إقليم كوردستان، لحسم الملفات الاقتصادية والجمركية المشتركة.

ونقلت كوردستان 24 عن مصدر مطلع، أن الاجتماع سيركز بشكل أساسي على وضع الرتوش النهائية للاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد حول تطبيق نظام "أسيكودا" العالمي لأتمتة وتحديث الجمارك.

وأوضح المصدر أن المباحثات ستحسم أربع نقاط فنية عالقة ما زالت بحاجة إلى توافق نهائي بين الحكومتين، وتتمثل في آلية جباية وتوزيع الرسوم والإيرادات الجمركية، وضوابط منح الإعفاءات الجمركية، وإستراتيجية حماية المنتج المحلي من السلع المستوردة، فضلاً عن الاتفاق على تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لتفتيش وتقييم المنافذ الحدودية غير الرسمية.

يأتي هذا الاجتماع المرتقب كخطوة مكمّلة للتفاهمات الأخيرة بين وزارة المالية الاتحادية ووفد إقليم كوردستان المتواجد في بغداد، لتوحيد السياسة المالية والجمركية وتأمين انسيابية المستحقات المتبادلة.