النزاهة الاتحادية تعلن بدء إجراءات حازمة لتنفيذ مذكرات قبض بحق متجاوزين على المال العام

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن المباشرة بإجراءات حازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، اليوم الأحد، أن هذا الإنجاز "جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعدها حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة".

وشددت على أن جميع إجراءاتها المتخذة "تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته".

ونوّهت الهيئة في بيانها، الذي تابعته كوردستان24، إلى أنها تستمد قوتها وعزيمتها "من التأييد الشعبي المطلق وسلطة القانون، والدعم اللامحدود والمؤازرة المستمرة" من رؤساء مجالس (القضاء الأعلى، الوزراء والنواب).

وفي ختام بيانها، جددت هيئة النزاهة الاتحادية حرصها التام والتزامها الثابت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.