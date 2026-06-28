إعلام رسمي عراقي: اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر حكومية عراقية رفيعة المستوى اليوم الأحد (28 حزيران 2026)، عن إلقاء القبض على 47 مسؤولاً ونائباً بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وتجاوز حرمة الأموال العامة.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان رسمي، عن المباشرة الفورية بإجراءات قانونية صارمة لتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق المتهمين بنهب الثروات الوطنية.

وأوضحت الهيئة أن هذا التحرك النوعي جاء حصيلة تنسيق تكاملي وعمليات تدقيق ومراقبة دؤوبة جرت بين السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) بالتعاون مع فرق الهيئة الميدانية.

وشددت الهيئة في بيانها على أن كافة الإجراءات المتخذة تجري بدقة عاليّة وتحت مظلة القانون وبنوده النافذة.

مبينة أنها تستمد زخمها وإرادتها من التأييد الشعبي الواسع وسلطة القانون، فضلاً عن الدعم اللامحدود والمتواصل المقدم من رؤساء مجلس القضاء الأعلى، والوزراء، والبرلمان.

واختتمت هيئة النزاهة بيانها بالتأكيد على التزامها المبدئي بإحاطة الرأي العام العراقي بكافة تفاصيل ومجريات التحقيقات والاعتقالات بكل شفافية ووضوح، وضمن الأطر والحدود التي تسمح بها القوانين والتعليمات القضائية السارية.

وفيما يأتي أسماء المتهمين بملفات الفساد، وفق ما نشرته وكالة (واع)، والذين ألقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط عدنان الجميلي:

رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي

عضو مجلس النواب زياد الجنابي



عضو مجلس النواب بهاء النوري

عضو مجلس النواب محمد الكربولي



عضو مجلس النواب عالية نصيف



عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي



عضو مجلس النواب حسن الخفاجي

عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي

عضو مجلس النواب مضر الكروي

عضو مجلس النواب هند العباسي

عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري



عضو مجلس النواب بشرى القيسي



عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود



وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج

إبراهيم الصميدعي