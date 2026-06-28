المالكي: نبارك للقضاء ولرئيس الوزراء حملة (الفجر) لملاحقة الفاسدين

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أربيل (كوردستان 24)- بارك رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد 28 حزیران 2026، للقضاء ولرئيس الوزراء علي الزيدي حملة (الفجر) لملاحقة الفاسدين، فيما أكد دعمه لترسيخ العدالة ومحاسبة من أساء للأمانة.

وقال المالكي في تدوينه على منصة (إكس): " رئيس الوزراء علي الزيدي والأخوة القضاة الشجعان نبارك لكم حملة "الفجر" لملاحقة الفاسدين الذين عبثوا بأموال الشعب العراقي".

وأضاف "نؤكد دعمنا لكم ولجهودكم في ترسيخ العدالة ومحاسبة كل من أساء الأمانة، امضوا في هذه المهمة حتى النهاية، فهي خطوة طال انتظارها من أبناء الشعب العراقي".