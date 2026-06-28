مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا

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أربيل (كوردستان 24)- قُتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية خلال تجربة أولى للقفز المظلي بالقرب من مدينة نانسي في شرق فرنسا، الیوم الاحد 28 حزیران 2026، بحسب ما أعلن محافظ منطقة مورت ايه موزيل.

وأوضح المحافظ إيف سيغي الذي زار موقع الحادث، في مؤتمر صحافي، أن الضحايا هم خمسة مدربين وخمسة طلاب والطيار.

وقال رئيس المجلس الإقليمي لرابطة الممرضين في مورت ايه موزيل تيري بيشي لوكالة فرانس برس إن الطلاب مجموعة ممرضين يعملون لحسابهم الخاص.

وتابع "قرروا القيام بتجربة قفز مظلي، على الأرجح للاسترخاء وتخفيف التوتر، لأننا نمرّ بأوقات صعبة بسبب موجة الحرّ".

وقال المسؤول إن تجربة القفز هذه التي نظّمتها جمعية "تانديموشن"، كانت "هدية" لبعض الضحايا، على ما نقلت صحيفة "لِست ريبوبليكان" المحلية.

وقضى جميع مَن كانوا في الطائرة. وقال المحافظ إيف سيغي "لم يكن بين الضحايا أي من المارة أو المتواجدين صدفة في مكان الحادث".

وكانت الطائرة، وهي من طراز بيلاتوس، أقلعت من مطار نانسي-إيسي ولاحظ مراسل وكالة فرانس برس أن الطائرة تحطمت قرب المدرج، على مقربة من منطقة سكنية وطريقين.

وتولت خلية طوارئ للدعم الطبي والنفسي رعاية أقارب الضحايا الذين كانوا موجودين في المطار الصغير وقت وقوع الحادث، بالإضافة إلى عدد من الشهود.

وأعلن نائب المدعي العام في مدينة نانسي أموري لاكوت فتح تحقيق تقني.

ودعت الشرطة عبر منصة اكس المواطنين إلى "تجنّب" المنطقة المحيطة بالمطار للسماح لفرق الإسعاف بالوصول إليها.