العبادي: يجب أن تكون إجراءات مكافحة الفساد جزءاً من مشروع الإصلاح الحكومي

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أربيل (كوردستان 24)- كتب حيدر العبادي، رئيس تحالف "النصر"، الیوم الأحد، 28 حزيران 2026، على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "أدعم بقوة إجراءات سلطات الدولة في ملاحقة الفساد والفاسدين".

كما دعا إلى الاستمرار في هذه الخطوات وتعزيزها من أجل تحقيق العدالة، بهدف حماية الشعب وكيان الدولة.

وأشار رئيس تحالف النصر في رسالته إلى نقطتين رئيسيتين وجوهريتين يجب مراعاتهما:

أولاً: يجب أن تكون عملية مكافحة الفساد شاملة ومستمرة، بحيث لا تخضع لتأثير التوازنات السياسية أو المصالح الضيقة، وأن يُطبق القانون على الجميع بالتساوي.

ثانياً: يجب أن تصبح هذه الإجراءات جزءاً من مشروع إصلاح هيكلي في النظام السياسي، بما يؤدي إلى إنهاء حالة الفوضى والمحاصصة والمصالح المشتركة، ويعزز ركائز دولة القانون والمؤسسات.

وفي ختام رسالته، دعا حيدر العبادي جميع الأطراف إلى دعم هذه الخطوات، كجزء من التأكيد على مسيرة الإصلاح وترسيخ الأمانة الشرعية والوطنية والأخلاقية في البلاد.

يُذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية العراقية، قد نفذوا فجر اليوم الأحد، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، حملة واسعة أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين رفيعي المستوى وأعضاء في البرلمان بتهمة التورط في ملفات فساد.