عراقجي: إيران حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع العراق

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أربيل (كوردستان 24)-أكد رئيس مجلس النواب العراقي على موقف بلاده الثابت في دعم الجهود الدبلوماسية لترسيخ الحوار والدفع بالحلول السلمية للأزمات، بهدف تعزيز الاستقرار في المنطقة.

استقبل هيبت الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، 28 حزيران 2026، في بغداد، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن اللقاء شهد التباحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، ومن بينها الاتفاق الأخير بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، الذي أدى إلى إنهاء الحرب.

وأكد هيبت الحلبوسي أن العراق يدعم الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى تغليب الخيارات السلمية في تسوية النزاعات والأزمات، بما يسهم في تكريس الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب عباس عراقجي عن حرص بلاده على دعم العراق والعمل من أجل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد وصل إلى بغداد صباح اليوم الأحد في زيارة رسمية.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، فإن أحد المحاور الرئيسية لجدول أعمال زيارة عراقجي إلى بغداد، هو التباحث والتحضير لإقامة مراسم وداع جثمان علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني السابق، في العتبات والمراقد المقدسة في العراق.