تيار الخط الوطني يؤكد دعم إجراءات مكافحة الفساد والوقوف مع مؤسسات الدولة

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أربيل (كوردستان 24)- أكد تيار الخط الوطني، اليوم الأحد 28 حزیران 2026، دعمه لإجراءات مكافحة الفساد والوقوف مع مؤسسات الدولة، وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب أو حماية المتورطين تحت أي غطاء.

وقال التيار في بيان "نحيي القضاة الشجعان في مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الوزراء، والضباط الأشداء في جهاز مكافحة الإرهاب، والكوادر الوطنية في هيئة النزاهة، على ما أظهروه من موقف مسؤول في مواجهة شبكات الفساد وإنفاذ القانون بحق عدد من المسؤولين والسياسيين المتورطين بملفات فساد".

وأضاف، أن "هذه الخطوات تؤكد أن الدولة قادرة على حماية مؤسساتها واستعادة ثقة المواطنين عندما تتحرك أدواتها الدستورية والقانونية بعيداً عن الضغوط والمصالح الضيقة، فمحاربة الفساد معركة وطنية تتطلب شجاعة في القرار، وعدالة في التطبيق، وإرادة سياسية تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار".

ودعا تيار الخط الوطني إلى "استمرار هذه الجهود وتوسيع نطاقها لتشمل ملاحقة ومحاسبة قتلة العراقيين، ومن يقفون خلف جرائم العنف والدمار، إلى جانب كبار قادة الفساد الذين استغلوا مواقعهم للإضرار بالدولة ونهب مقدرات الشعب".

كما دعا التيار جميع أبناء الشعب العراقي إلى "دعم هذه الإجراءات الوطنية، والوقوف مع مؤسسات الدولة في معركة استعادة هيبتها، وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب أو حماية المتورطين تحت أي غطاء".

ولفت الى، إن "العراق يستحق مرحلة جديدة عنوانها سيادة القانون، والعدالة، وإنصاف الضحايا، وبناء دولة تكون فيها المسؤولية تكليفاً لخدمة الناس ومسؤولية يحاسب عليها كل من يسيء استخدامها".





المصدر: واع