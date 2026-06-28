صحة الأنبار تستنفر ملاكاتها بعد تسجيل 32 حالة تسمم غذائي في الكرمة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، اليوم الأحد 28 حزیران 2026، استنفار ملاكاتها الطبية والتمريضية بعد تسجيل 32 حالة تسمم غذائي في قضاء الكرمة، مؤكدة فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث.

وقال مدير إعلام صحة الأنبار، محمد القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شعبة الطوارئ في مستشفى الكرمة للولادة والطوارئ استقبلت اليوم، 32 مصاباً بأعراض التسمم الغذائي إثر تناولهم وجبة طعام من أحد المطاعم في القضاء"، مشيراً إلى "استنفار الملاكات كافة لتقديم الرعاية الطبية الفورية وإجراء التقييم السريري العاجل وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة".

وأضاف القيسي، أن "الإجراءات الطبية تضمنت تعويض السوائل والأملاح وإعطاء الأدوية اللازمة للسيطرة على الأعراض، فضلاً عن مراقبة العلامات الحيوية وإجراء الفحوصات المختبرية للمصابين"، مؤكداً أن "عدداً من المرضى غادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم، فيما تم إدخال البقية لردهات المتابعة لحين استقرار أوضاعهم الصحية تماماً".

وعن الإجراءات الرقابية، أوضح القيسي أن "شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة، وبالتنسيق مع قطاع الكرمة، باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحق المطعم المعني"، لافتاً إلى "سحب نماذج من المواد الغذائية وإرسالها إلى المختبر المركزي لتحديد أسباب التسمم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة على ضوء النتائج".