مستشار الأمن القومي: الحكومة العراقية لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار

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أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الأحد 28 حزیران 2026، أن الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار، مبينا أن أمن واستقرار المنطقة هو مسؤولية الجميع.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان إن "مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، استقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي".

وأضاف البيان، أن "العبودي رحب بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما جرى بحث تطوير علاقات التعاون الثنائي على مختلف المستويات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن بحث جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التعاون الأمني وضبط الحدود وتبادل المعلومات وتفعيل الاتفاقات الأمنية المشتركة" .

وأكد العبودي، حسب البيان، أن "العلاقة مع الجارة إيران علاقة وثيقة تجسدت من خلال مواقف الشعبين والبلدين الجارين"، مشيرا إلى أن "حكومة الزيدي لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار"، مبينا أن "أمن واستقرار المنطقة هو مسؤولية الجميع".

من جانبه أكد عراقجي، حسب البيان، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بعلاقات تاريخية ولها روابط كثيرة مع العراق، فيما نقل تحيات أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني إلى العبودي ، كما أشاد بالدور الذي تلعبه الحكومة العراقية ، من أجل أمن واستقرار المنطقة".