تركيا تندد باعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن وتصف الخطوة بأنها "سياسية"

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أربيل (كوردستان 24)- انتقدت تركيا بشدة، اليوم الأحد 28 حزیران 2026، إسرائيل بعد اعترافها بمجازر الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى باعتبارها إبادة جماعية، واصفةً ذلك بأنه قرار "سياسي" للتغطية على جرائمها.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية: "إن الحكومة الإسرائيلية، التي اضطهدت الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج أمام أنظار العالم أجمع، وتُحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة، تسعى للتغطية على جرائمها من خلال القرار السياسي الذي اتخذته بشأن أحداث عام 1915".

وقد تدهورت العلاقات بين إسرائيل وتركيا بشكل حاد منذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجمات حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وغالباً ما انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، المناصر القوي للقضية الفلسطينية، ما وصفه بـ"الإرهاب" الإسرائيلي في غزة.

وأضاف بيان وزارة الخارجية: "ستواصل تركيا العمل بحزم لإنهاء سياسات إسرائيل التوسعية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة".