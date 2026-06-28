إغلاق أمني في منطقة الكرادة وسط بغداد وسط أنباء عن مداهمات محتملة

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أربيل (كوردستان 24)- شهدت منطقة الكرادة داخل وسط العاصمة بغداد، مساء اليوم الاحد 28 حزیران 2026، انتشاراً أمنياً مكثفاً تزامن مع إغلاق المداخل المؤدية إلى المنطقة، ولا سيما من جهة ساحة كهرمانة، وسط أنباء غير مؤكدة عن تنفيذ قوة أمنية عملية مداهمة.

وأكد مراسل كوردستان24، في بغداد سيف علي، أن القوات الأمنية أغلقت مداخل الكرادة داخل، فيما لم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من الجهات الأمنية بشأن أسباب الإغلاق أو طبيعة الإجراءات الجارية.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان الجهات المختصة تنفيذ أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين والمتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام والفساد، في إطار حملة أمنية وقضائية تشهدها العاصمة بغداد، الأمر الذي أثار تكهنات بشأن احتمال ارتباط الإغلاق بعمليات ملاحقة أو مداهمة، دون وجود تأكيد رسمي حتى الآن.

وتترقب الأوساط الإعلامية والسياسية صدور بيان من الجهات الأمنية لتوضيح ملابسات الإغلاق وحقيقة ما يجري داخل المنطقة.