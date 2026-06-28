تحالف "العزم" يصدر بياناً بشأن الإجراءات القضائية المتعلقة برئيسه وعدد من نوابه

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أربيل (كوردستان 24)- أصدر تحالف "العزم"، اليوم الأحد 28 حزيران 2026، بياناً صحفياً علّق فيه على الإجراءات القانونية الأخيرة المتخذة بحق رئيس التحالف، مثنى السامرائي، وعدد من قيادات ونواب الكتلة.

وأكد التحالف في بيانه "احترامه الكامل للقضاء العراقي وثقته بمؤسساته الدستورية"، مشدداً على أهمية التعامل مع هذه القضايا في إطار الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل العدالة لجميع الأطراف. وأبدى التحالف حرصه على التعاون مع الجهات المختصة لإظهار الحقائق وترسيخ العدالة.

ودعا البيان القوى السياسية ووسائل الإعلام إلى "تجنب استباق الإجراءات القضائية" أو توظيفها في السجالات والمناكفات السياسية، مطالباً بالاحتفاظ بمبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" وضمانات التقاضي العادل، بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة.

وفي ختام البيان، أشاد التحالف بالمسيرة السياسية لرئيسه مثنى السامرائي، واصفاً مواقفه بـ"الوطنية والمعتدلة" وحرصه على السلم المجتمعي ورفض الخطابات الطائفية، مؤكداً استمرار التحالف في جهوده الداعمة للاستقرار السياسي في البلاد.