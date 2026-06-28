كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تعلن دعمها الكامل لحملة مكافحة الفساد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم، عن دعمها المطلق وتأييدها للإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع السلطة القضائية والمؤسسات الرقابية لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري.

وأكدت الكتلة في بيان رسمي، على ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها في استرداد المال العام. كما طالبت الكتلة بتوسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل جميع المحافظات والمدن العراقية دون استثناء، مشددة على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وأبدت الكتلة استعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون، سواء على المستوى التشريعي في البرلمان أو عبر الإدارات المحلية، لتعضيد جهود الدولة في كشف الحقائق وترسيخ سيادة القانون، مؤكدة أن المواطن العراقي يستحق إدارة نزيهة تضمن حقوقه وتحمي مقدراته.

وهذا نص البیان:



بسم الله الرحمن الرحيم

نعلن دعمنا وترحيبنا بالإجراءات القانونية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء العراقي، السيد علي فالح الزيدي، بالتعاون والتنسيق مع السلطة القضائية والمؤسسات الحكومية، في إطار مكافحة الفساد وإلقاء القبض على المتورطين فيه. ونأمل ألا تقتصر هذه الحملة على بغداد فحسب، بل أن تمتد لتشمل جميع المحافظات والمدن العراقية.

وفي هذا الإطار، نؤكد على أهمية التنسيق الكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان نجاح هذه الحملة.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، نعلن استعدادنا الكامل لتقديم جميع أشكال التعاون والدعم، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الإدارات المحلية في المحافظات، بما يسهم في دعم جهود السلطتين التنفيذية والقضائية لكشف الحقائق وترسيخ سيادة القانون، لأن المواطنين يستحقون إدارةً نزيهةً واستعادة حقوقهم التي هُدرت. وانطلاقًا من هذا المبدأ، نؤكد دعمنا الكامل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل فاسد، دون أي تمييز.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

في مجلس النواب العراقي

28 حزیران 2026