مسؤول أميركي: المحادثات الفنية مع إيران تسير وفق الجدول المحدد

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أربيل (كوردستان 24)-نفى مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد 28 حزیران 2026، إلغاء المحادثات المقررة هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، مؤكداً أن المحادثات الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال لـ"العربية/الحدث"، إن الجولة القادمة مع إيران في سويسرا لم تُلغَ حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، في إشارة لما أوردته "وول ستريت جورنال".

كما أضاف "لم يتم إلغاء أي شيء. المحادثات الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم تسير وفق الجدول الزمني المقرر للأيام المقبلة، كما أن قنوات منع الاشتباك تعمل بفعالية في أعقاب قمة بحيرة لوسيرن".

بدوره، أعلن المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، استمرار المفاوضات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "المناقشات جارية، لا سيما على المستوى الفني، بشأن وصول المفتشين، وخفض مستويات تخصيب اليورانيوم، وجوانب أخرى تهدف إلى ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

كما أضاف والتس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يمنح الدبلوماسية فرصة دائماً"، لكن صبر ترامب "لن يدوم إلى الأبد"، وأنه "سيبقي جميع الخيارات مطروحة" للتأثير على طهران.

أتى ذلك بعدما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة، في وقت سابق اليوم بتعليق المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا.

وكانت واشنطن قد أعلنت، قبل أيام، أن الفرق الفنية ستستأنف اجتماعاتها في سويسرا لمناقشة تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تشمل الملف النووي الإيراني، والعقوبات، وآليات الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة.

في حين، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، من أن أيّ تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقّعة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز "ستزيد التوتر" في الشرق الأوسط، وذلك بعد تبادل الهجمات بينهما لليلة الثانية على التوالي.



المصدر: العربية/الحدث