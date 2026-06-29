العراق يعلن إنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من الفاسدين

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، عن اتخاذ إجراءات مالية ورقابية مشددة في إطار حملتها الموسعة لمكافحة الفساد، شملت التوجيه بإنشاء حساب مصرفي خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع، وذلك بالتزامن مع عملية أمنية واسعة أطاحت بعشرات المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء هذا الحساب لضمان حماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها الدستورية. وأكد العبودي أن هذه الخطوة تأتي ضمن "رؤية شاملة للإصلاح المؤسسي وإدارة التحديات الراهنة".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء علي الزيدي، في تصريحات عقب جلسة حكومية، أن العمليات الأخيرة ضد الفاسدين تمثل "مرحلة أولى" لن تتوقف حتى استرداد أموال الشعب بالكامل. وقال الزيدي: "لا تهاون في هذه المسؤولية، والغيرة على حال العراقيين تدفعنا لنكون حراساً أقوياء على الأموال العامة".

وشدد الزيدي على أن مسار الحكومة الحالي يرتكز على تعزيز قوة الدولة واحتكارها للسلاح، مشيراً إلى انتهاء حقبة الفوضى التي سمحت للفاسدين بالتغلغل في جسد الدولة.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء إلى إعداد موازنة العام المقبل وفق منهج "موازنة البرامج"، مع التركيز على قطاع الطاقة. وكشف عن خطط للتعاقد على إنتاج ألفي ميغاوات من الكهرباء خلال العام الجاري، لضمان تحسن ملحوظ في الشبكة الوطنية الصيف المقبل.

ميدانياً، كشف البيان الحكومي عن انطلاق عملية أمنية واسعة أسفرت حتى الآن عن اعتقال 47 شخصاً متورطاً في قضايا فساد مالي، من بينهم قيادات حزبيّة، ونواب في البرلمان، ومسؤولون كبار، مؤكداً أن العمليات لا تزال مستمرة لملاحقة كافة المطلوبين.

وفي خطوة لتعزيز الشفافية، كلف الزيدي الأجهزة الرقابية بفتح قنوات لاستقبال البلاغات عن أي تقصير أو فساد في الأداء الحكومي والوزاري، لضمان المحاسبة الفورية.