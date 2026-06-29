القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالسجن ومصادرة أموال بمليارات الدنانير ضد مدير عام "الضرائب" الأسبق وزوجته

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم حضوري من محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب (أسامة حسام جودت)، والسجن لمدة 5 سنوات وشهر واحد بحق زوجته، لإدانتهما بجريمة غسل الأموال.

وأوضحت الهيئة أن الحكم تضمن فرض غرامة مالية كبيرة على المدانين بالتكافل والتضامن بلغت (32,496,107,000) مليار دينار عراقي.

كما قررت المحكمة مصادرة (22) عقاراً موزعة بين بغداد وتركيا مسجلة باسم المدانة، بالإضافة إلى مصادرة المصوغات الذهبية، والمبالغ المودعة في البنوك التركية والكويتية، وبدلات إيجار العقارات المصادرة.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء استناداً لأحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، بعدما وجدت المحكمة الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما، مع تثبيت الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.