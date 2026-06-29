قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائد "سنتكوم" تنفيذ الملحق الأمني للاتفاق الثلاثي

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أربيل (كوردستان 24)- بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الیوم الاثنين 29 حزیران 2026، مع قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، في بيروت، آلية تنفيذ الملحق الأمني بالاتفاق الإطاري الثلاثي، الذي وقعته إسرائيل ولبنان برعاية أميركية في واشنطن.

وقال الجيش اللبناني في بيان إن اللقاء "تناول آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل".

وأضاف أن قائد الجيش اللبناني أعرب عن شكره للدعم الأميركي، مشدداً على "ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره".

اتفاق إطاري ثلاثي

ووقع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، الجمعة، اتفاقاً إطارياً ثلاثياً يضع خريطة طريق نحو اتفاق دائم، ويتضمن بدء انسحاب إسرائيلي محدود من منطقتين في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيهما، بإشراف أميركي على تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، إن الاتفاق الإطاري الثلاثي الموقع بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل يمثل "الخطوة الأولى" نحو استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، متعهداً بمواصلة العمل حتى إنهاء الاحتلال وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية دون شريك.

وأوضحت السفارة اللبنانية في واشنطن في بيان، أن الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل الخطوة الأولى نحو انسحاب إسرائيلي تدريجي وشامل من جميع الأراضي اللبنانية، "بما يحترم سيادة لبنان احتراماً كاملاً".

وأوضحت مصادر لـ"الشرق" أن الإطار الثلاثي ينص على إطلاق منطقتين تجريبيتين ينسحب منهما الجيش الإسرائيلي، على أن يمثلا المرحلة الأولى في مسار يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي اللبنانية، وفق ترتيبات أمنية وآلية تنفيذ مرحلية.

حزب الله يرفض الاتفاق

وقال الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية نعيم قاسم السبت، إن الاتفاق الإطاري "منعدم الوجود"، ويجب أن تحل محله مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية، وذلك، بعدما توصلت بيروت وتل أبيب لاتفاق في واشنطن، برعاية أميركية لإنهاء النزاع عبر مسار تدريجي.

وأضاف قاسم في بيان أن مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية تضمن "سلامة أراضي لبنان وسيادته"، عبر الانسحاب الإسرائيلي الكامل بالاتفاق عليه خلال 60 يوماً، ويجب تطبيق مندرجاتها.



المصدر: الشرق نیوز