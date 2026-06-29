مجلس القضاء الأعلى: التحقيقات مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار

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أربيل (كوردستان 24)كشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين 29 حزیران 2026، عن تطورات جديدة ومهمة في قضية وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، المتهم الموقوف "علي معارج صويدج البهادلي".

وأوضح القاضي المختص في بيان رسمي، أن التحقيقات الأولية التي أُجريت مع المتهم أسفرت عن ضبط مبالغ مالية ضخمة كانت بحوزته، تمثلت بـ (11) مليون دولار أمريكي، إضافة إلى (4) مليارات دينار عراقي.

وأشار البيان إلى أن إجراءات الضبط لم تقتصر على المبالغ النقدية فحسب، بل شملت أيضاً وضع اليد على عدد من العقارات المسجلة باسم المتهم أو المرتبطة به، وذلك في إطار جهود مكافحة الكسب غير المشروع وتبييض الأموال.

وأكد قاضي التحقيق أن المحكمة تواصل إجراءاتها القانونية الدقيقة، مشدداً على أن "التحقيقات ما زالت مستمرة" للكشف عن كافة تفاصيل الملف والجهات المرتبطة به، تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لينال المتهم جزاءه العادل وفق القانون.

تأتي هذه الخطوة ضمن الحملة الواسعة التي تقودها السلطة القضائية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضرب أوكار الفساد في مؤسسات الدولة العليا وملاحقة المتلاعبين بالمال العام.