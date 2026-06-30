سوريا.. قصف ونزوح في ريف درعا إثر توغل لآليات إسرائيلية في قرية عابدين

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أربيل (كوردستان24)- شهدت قرية عابدين في ريف درعا الغربي،الأحد الماضي، حالة من التوتر الميداني عقب توغل مفاجئ لآليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.

وأفادت مصادر محلية بأن أهالي القرية حاولوا التصدي للدوريات الإسرائيلية وقطع طريقها باستخدام الحجارة، مما دفع القوات الاسرائيلية إلى فرض طوق أمني مشدد في المنطقة، وسط أجواء من الذعر دفعت المدنيين للالتزام بمنازلهم.

وعند انسحابها، فتحت قوات الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاتها باتجاه المدنيين، وأتبعت ذلك بقصف مدفعي وبنيران الرشاشات الثقيلة استهدف القرية بشكل مباشر. وأسفر الاعتداء عن وقوع أضرار مادية جسيمة في الممتلكات والأراضي الزراعية، ما تسبب في موجة نزوح للأهالي نحو القرى المجاورة بحثاً عن ملاذ آمن.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السورية هذا التصعيد، واصفةً إياه بالانتهاك السافر للسيادة الوطنية وخرقاً فاضحاً لاتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة وتفاقم معاناة المدنيين.