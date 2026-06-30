الزيدي يدعم مساواة رواتب السجناء السياسيين بإقليم كوردستان بنظرائهم في باقي العراق

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أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، عن دعمه الكامل لملف نقل قيود السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان إلى ملاك مؤسسة السجناء السياسيين الاتحادية في بغداد، بما يضمن مساواة رواتبهم وتأمين مستحقاتهم المالية كاملة تماشياً مع القوانين النافذة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء، وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان، عبد الله حاجي محمود، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وأوضح البيان أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على حسم ملف السجناء والمعتقلين السياسيين في الإقليم، وسبل دمج قواعد بياناتهم وتحويل تصنيفاتهم المالية والإدارية إلى المؤسسة الاتحادية.

وأصدر رئيس الوزراء توجيهات فورية للجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتسريع حسم هذا الملف وتلبية مطالب هذه الشريحة.