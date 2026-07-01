فرنسا تعبر السويد بثلاثية.. وهالاند يقود النروج لإنجاز تاريخي في ليلة سقوط كومان

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أربيل (كوردستان24)- شهدت منافسات كأس العالم لكرة القدم ليلة مثيرة وحافلة بالتحولات، حيث حجزت منتخبات فرنسا والنروج والمكسيك مقاعدها في دور الـ16، وسط تألق لافت للنجوم الكبار وتحطيم للأرقام القياسية، فيما خيّم الحزن على الكرة الهولندية برحيل مدربها رونالد كومان.

في نيوجيرزي، واصل المنتخب الفرنسي عروضه الهجومية الكاسحة، متخطياً نظيره السويدي بثلاثية نظيفة. وبفضل لمسات عبقرية من "مهندس" العمليات مايكل أوليسيه، وترجمة حاسمة من القائد كيليان مبابي، ضرب "الزرق" موعداً في ثمن النهائي مع الباراغواي (التي أقصت ألمانيا) يوم السبت المقبل في فيلادلفيا.

وكرّست المباراة صراع "القط والفأر" على لقب الهداف التاريخي بين مبابي وليونيل ميسي؛ إذ سجل مبابي ثنائية (45 و74) رفعت رصيده إلى 6 أهداف في هذه النسخة (متساوياً مع ميسي) و18 هدفاً في مجموع مشاركاته المونديالية، بفارق هدف واحد خلف البرغوث الأرجنتيني. وأضاف برادلي باركولا الهدف الثالث في الدقيقة 53، لتصبح فرنسا أول منتخب في تاريخ المونديال يسجل 3 أهداف أو أكثر في 5 مباريات متتالية.

وعقب المباراة، قال مبابي الحائز على جائزة أفضل لاعب: "نحن راضون عن تجاوز هذه المرحلة، لكن أداءنا لا يزال قابلاً للتطوير". من جانبه، أشاد المدرب ديدييه ديشان بتناغم ثلاثي الهجوم (مبابي، ديمبيليه، أوليسيه)، مؤكداً أنهم يتحدثون "لغة كروية واحدة".

وفي دالاس، حقق المنتخب النروجي إنجازاً تاريخياً بتأهله الأول على الإطلاق في الأدوار الإقصائية (بنظامها الجديد)، إثر فوزه الصعب على ساحل العاج 2-1.

افتتح أنتونيو نوسا التسجيل للنروج (39)، وقبل أن تتجه المباراة للتمديد بعد تعادل "الأفيال" عبر أماد ديالو (74)، ظهر "الفتاك" إرلينغ هالاند في الدقيقة 86 ليخطف هدف الفوز القاتل. وبهذا الهدف، بات مهاجم مانشستر سيتي أول لاعب منذ 72 عاماً يسجل في مبارياته الثلاث الأولى في المونديال، رافعاً رصيده إلى 25 هدفاً في آخر 13 مباراة دولية رسمية.

وستواجه النروج اختباراً نارياً أمام البرازيل يوم الأحد المقبل على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرزي.

وفي "مكسيكو سيتي"، استعاد المنتخب المكسيكي كبرياءه على ملعب "أستيكا" التاريخي، محققاً أول فوز له في الأدوار الإقصائية منذ مونديال 1986. وتحت أمطار غزيرة اعتبرتها الجماهير "فأل خير"، تجاوزت المكسيك عقبة الإكوادور بهدفين نظيفين سجلهما خوليان كينيونيس (22) والمخضرم راوول خيمينيس (31).

وبهذا الفوز، تضرب المكسيك موعداً في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، في لقاء سيقام أيضاً على ملعب "أستيكا".

بعيداً عن أفراح التأهل، أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان استقالته رسمياً من منصبه، غداة الخروج الصادم لـ"الطواحين" أمام المغرب بركلات الترجيح في دور الـ32.

وفي بيان مؤثر، قال كومان: "كنا نشارك حلم صنع التاريخ، لكننا فشلنا. لا أحد يشعر بخيبة أمل أكثر مني، وبصفتي المدرب، أنا من يتحمل المسؤولية النهائية".





