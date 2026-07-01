إسقاط طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء وسقوطها في مدينة الصدر وسط استنفار أمني

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أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة العراقية بغداد، في وقت متأخر من ليل أمس وفجر اليوم الأربعاء، 1 تموز 2026، توتراً أمنياً إثر رصد طائرة مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة الخضراء المحصنة، مما دفع القوات الأمنية إلى فتح نيران أسلحتها بكثافة تجاهها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قوله، إن الدفاعات الأرضية والقوات المكلفة بحماية المنطقة الخضراء تصدت لطائرة مسيرة خرقت الأجواء، حيث أُطلق عليها وابل من الرصاص لإجبارها على تغيير مسارها أو إسقاطها، بعد أن ظلت أهدافها وغاياتها مجهولة.

وأكدت المصادر أن الطائرة سقطت لاحقاً فوق أحد المنازل السكنية في "مدينة الصدر" شرقي العاصمة، مما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالمنزل، دون تسجيل إصابات بشرية حتى لحظة إعداد الخبر.

ويأتي هذا الخرق الأمني في وقت تفرض فيه الحكومة العراقية إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة في العاصمة، وذلك بالتزامن مع حملة واسعة تشنها الأجهزة المختصة لملاحقة واعتقال المتورطين بملفات فساد كبرى، ضمن مساعي الحكومة لتعزيز سلطة القانون ومكافحة الفساد.