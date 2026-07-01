السيد السيستاني يفتي بحرمة تلويث الأنهار في العراق ويؤكد: الفاعل "آثم شرعاً وضامن للأضرار"

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أربيل (كوردستان24)- أفتى المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، بعدم جواز إلقاء مياه المجاري غير المعالجة والنفايات الصلبة والمخلفات الطبية والكيميائية في الأنهار، مؤكداً أن مرتكب هذه الأفعال "آثم شرعاً" ويتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عنها.

وجاءت هذه الفتوى رداً على استفتاء خطي وجهه "جمع من المؤمنين" إلى مكتب المرجع الأعلى، أشاروا فيه إلى تفشي ظاهرة التعدي على الأنهار في العراق عبر تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة، وإلقاء النفايات الصلبة والمخلفات الطبية والكيميائية بمختلف أنواعها، مما أدى إلى تلوث ملحوظ للمياه ترتبت عليه آثار سلبية على سلامة البيئة وصحة الإنسان.

المسؤولية الشرعية والقانونية

وفي جوابه على الاستفتاء، شدد السيد السيستاني على عدم جواز هذه الأفعال قائلاً: "لا يجوز إلقاء مياه المجاري غير المعالجة والنفايات الصلبة والمخلفات الطبية والكيميائية في الأنهار لما يؤدي إليه من الإضرار العام بالناس".

وأضاف المرجع الأعلى أن "الفاعل لذلك آثم شرعاً، بل ضامن لما يترتب عليه من الأضرار في بعض صور المسألة"، مؤكداً أنه "لا ترخيص في مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة".

دعوة للحكومة والمواطنين

وفي سياق معالجة هذه الأزمة البيئية، حمّل السيد السيستاني الجهات الحكومية والمختصة المسؤولية في إيجاد الحلول، مشيراً إلى أنه "على الجهات المسؤولة توفير السبل البديلة للتخلص من المخلفات المذكورة".

كما وجه المرجع الأعلى دعوة عامة للمواطنين بضرورة الحفاظ على الثروة المائية وحمايتها، مؤكداً أنه "يجب على الناس التحلي بالحكمة والمسؤولية تجاه أمر يرتبط بمصالح الجميع".