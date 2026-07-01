من الأرض إلى القمر.. تحدٍ فضائي يحفز المنتخب الأمريكي للفوز بمونديال 2026

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أربيل (كوردستان24)- في خطوة تحفيزية فريدة من نوعها، أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن تعهد استثنائي بإرسال كرة قدم إلى سطح القمر، بشرط نجاح المنتخب الأمريكي في التتويج بلقب كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء، وجه جاريد إسحاقمان رسالة مباشرة للاعبي المنتخب الامريكي قائلاً: "سنقوم بإيصال كرة القدم إلى هناك، هذا هو التحدي الماثل أمامكم؛ أنجزوا المهمة". وأضاف أن هذا الوعد يأتي ليكون دافعاً إضافياً للمنتخب لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المنتخب الأمريكي طفرة في الأداء، حيث نجح في التأهل إلى دور الـ32 في النسخة الحالية من المونديال متصدراً المجموعة الرابعة، ويستعد لمواجهة مرتقبة أمام منتخب البوسنة والهرسك مساء الأربعاء لحسم بطاقة العبور إلى دور الـ16.

يذكر أن منافسات كأس العالم 2026 ستنطلق في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو، وبينما يطمح منتخب الرجال لتحقيق لقبه الأول تاريخياً، يمتلك منتخب السيدات الرقم القياسي بأربعة ألقاب عالمية.