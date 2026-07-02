تأهل إنكلترا وبلجيكا والولايات المتحدة إلى ثمن نهائي المونديال في ليلة الأرقام القياسية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شهد دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم ليلة درامية بامتياز، حيث أفلتت إنكلترا من مفاجأة مدوية بفضل قائدها هاري كاين، بينما حققت بلجيكا عودة "إعجازية" أمام السنغال، في حين حجزت الولايات المتحدة مقعدها في ثمن النهائي رغم النقص العددي، لتكتمل سطوة الدول المضيفة في الأدوار الإقصائية.

في مدينة أتلانتا، احتاج المنتخب الإنكليزي إلى "غريزة" قائده هاري كاين لتفادي خروج مذل أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورغم التقدم المفاجئ للكونغوليين عبر براين سيبينغا (د 7)، إلا أن تبديلات المدرب توماس توخل أتت ثمارها بدخول الشاب أنتوني غوردون، الذي صنع هدفي التعادل والفوز لكاين في الدقيقتين (75 و86).

بهذه الثنائية، رفع كاين رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية و13 هدفاً إجمالياً في تاريخ المونديال، متجاوزاً الأسطورة بيليه ومعادلاً رقم الفرنسي جوست فونتين، ليصبح على بُعد خطوات من صدارة الهدافين التاريخيين التي يتربع عليها ميسي ومبابي وكلوزه. وتضرب إنكلترا بذلك موعداً نارياً في ثمن النهائي أمام المكسيك (المضيفة) على ملعب "أستيكا" التاريخي.

وفي سياتل، دونت بلجيكا واحدة من أعظم العودات في تاريخ البطولة. فبعد تأخرها بهدفين نظيفين أمام السنغال حتى الدقيقة 86، نجح "الشياطين الحمر" في خطف التعادل عبر لوكاكو وتيليمانس، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفي اللحظة القاتلة (د 120+5)، سجل يوري تيليمانس هدف الفوز من ركلة جزاء أثارت جدلاً واسعاً قبل حسمها عبر تقنية "VAR"، ليصبح الهدف المتأخر الأبرز في تاريخ المونديال. ووصف مدرب بلجيكا رودي غارسيا الفوز بـ "انتصار الخبرة"، بينما اعتبر مدرب السنغال باب تياو الخروج "قاسياً" بعد أداء بطولي لأسود التيرانغا.

وفي سان فرانسيسكو، أكملت الولايات المتحدة عقد المنتخبات المضيفة المتأهلة، بفوز ثمين على البوسنة والهرسك بهدفين نظيفين سجلهما فولارين بالوغون (د 45) ومالك تيلمان (82).

ورغم الفرحة بالتأهل الأول للأدوار الإقصائية على حساب منتخب أوروبي منذ 2002، إلا أن المنتخب الأمريكي تلقى ضربة موجعة بطرد هدافه بالوغون بالبطاقة الحمراء، ليصبح أول لاعب يسجل ويُطرد في مباراة واحدة منذ زين الدين زيدان في نهائي 2006، وهو ما سيحرمه من المواجهة المرتقبة ضد بلجيكا في دور الـ16.