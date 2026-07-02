رئيس حكومة إقليم كوردستان يصدر أمراً بترقية 682 ضابطاً في وزارة الداخلية

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أمراً يقضي بترقية 682 ضابطاً من منتسبي قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن رئاسة ديوان مجلس الوزراء، وموقع من قبل رئيس الديوان "أوميد صباح"، فقد تقرر ترفيع الضباط الواردة أسماؤهم ورتبهم في القائمة المرفقة، والتي تبدأ بالتسلسل رقم (1) العقيد "عمر فاروق عبد العزيز محمد"، وتنتهي بالتسلسل رقم (682) الملازم "كيوان عمر عارف علي".

وجاء في نص القرار أن عملية الترفيع استندت إلى الأمر الإقليمي رقم (142) الصادر بتاريخ 28 حزيران 2026، حيث سيتم منح الضباط المشمولين الرتب الجديدة المستحقة والمحددة إزاء أسماء كل منهم.

وأوضح الكتاب أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لأحكام المادة (10) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي الاتحادي رقم (18) لسنة 2011 المعمول به في إقليم كوردستان، وضمن ملاك وزارة الداخلية.

كما تضمن الأمر الإداري فقرة تقضي بتثبيت "سنة الخدمة" (سد العجز الزمني) لعدد من الضباط المشمولين لغرض ترقيتهم للرتبة التالية، وشمل ذلك تسلسلات محددة داخل القائمة، على أن يُنفذ القرار ويبدأ العمل به من تاريخ صدوره.