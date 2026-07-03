مام يحيى: الاستعراضات البروتوكولية لبعض القوى الكوردية تعكس "خسارة حتمية"

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أربيل (كوردستان 24)- وجهت عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، آفيستا مام يحيى، انتقادات سياسية لاذعة لبعض الأطراف والقوى الكوردية (دون تسميتها)، واصفة حضورهم الدبلوماسي الأخير بالاستعراضي الذي يفتقر للأصالة والتوازن السياسي.

وعلقت النائب مام يحيى، في تدوينة نشرتها اليوم الجمعة عبر حسابها الرسمي، على المشهد البروتوكولي لإحدى اللقاءات السياسية التي ظهرت فيها "طاولة بطول خمسة أمتار مقتصرة على كرسيين فقط".

معتبرة هذا الأسلوب الاستعراضي مؤشراً على "خسارة حتمية" في الميدان السياسي.

وأضافت أن محاولة أي طرف تضخيم حجمه ومكانته شكلياً، في حين يبدو واقعياً كـ "مستأجر" على طاولة المفاوضات، يعكس بوضوح عدم نضج وغياب رصانة المشروع السياسي لتلك الأطراف.

مشددة على أهمية اختيار "المرشد السياسي" بالقول: "إن شجرة السياسة لبعض القوى والشخصيات أشبه بأوراق الخريف، سرعان ما تصفر وتتساقط مع أول هبة ريح".

في مقابل ذلك، أكدت النائب على القوة الجماهيرية والمكانة التاريخية للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

مشيرة إلى أن الحزب يستند إلى جذور تاريخية عميقة وراسخة، تجعله عصياً على التأثر بالمتغيرات العابرة أو العواصف السياسية المؤقتة.