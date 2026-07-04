إصابة ميناء نفطي في سان بطرسبورغ جراء هجوم أوكراني

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول محلي روسي السبت ان الدفاعات الجوية تصدّت لهجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيّرة في أجواء مدينة سان بطرسبورغ، ما أسفر عن إصابة ميناء نفطي ومجمع بيترهوف التاريخي، من دون التسبب بأضرار.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بيغلوف عبر منصات التواصل الاجتماعي "أصابت الضربة ناحية الميناء النفطي في منطقة كيروفسكي في المدينة. تمّ حل التداعيات التقنية. لم تقع إصابات".

أضاف "أسقطت قوات الدفاع الجوي 72 طائرة من دون طيار، وتحطمت إحداها على بيترهوف" الذي يضم قصرا تاريخيا وحدائق على سواحل بحر البلطيق في ضواحي مدينة سان بطرسبورغ.

وأكد بيغلوف أن ذلك لم يسفر عن أضرار أو ضحايا، وفق ما نقلته فرانس برس.

وسقط حطام مسيّرة قرب ميناء فيسوتسك، شمال سان بطرسبورغ بالقرب من الحدود مع فنلندا، وفق ما أعلن حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو.

وأوضح عبر منصات التواصل "تم الإبلاغ عن حطام في منطقة ميناء فيسوتسك، والتفاصيل قيد التحقق".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القاعدة البحرية في كرونشتادت في سان بطرسبورغ أصيبت خلال الضربات.

وأوضح "استهدفت القوات الأوكرانية بنى تحتية نفطية في الموانئ تولّد إيرادات للحرب التي تشنها روسيا، كما نُفّذت ضربات ناجحة أيضا على كرونشتادت (وهي) هدف عسكري مهم".

وتأتي هذه الضربات على ثاني أكبر مدينة في روسيا ومسقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد هجوم واسع شنّته موسكو على كييف وأسفر عن مقتل 30 شخصا هذا الأسبوع.

وتستهدف أوكرانيا بشكل متزايد مدنا روسية بعيدة عن الحدود ردا على الضربات التي تشنها موسكو ضمن هجومها الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.