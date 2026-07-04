الحزب الديمقراطي الكوردستاني يهنئ الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلالها

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أربيل (كوردستان24)- وجه الحزب الديمقراطي الكوردستاني رسالة تهنئة إلى البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية في العراق وإقليم كوردستان، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال أمريكا. وأكد الحزب في رسالته على تثمين القيم الديمقراطية المشتركة وتعزيز أواصر الصداقة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وفي يوم السبت، الموافق 4 تموز/يوليو 2026، أصدر مكتب العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكوردستاني بياناً بهذه المناسبة التاريخية، جاء فيه: "نتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى السفارة الأمريكية في بغداد، والقنصلية العامة في أربيل، وإلى كافة الشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة."

وأشار البيان إلى أن هذه المحطة التاريخية تمثل فرصة هامة لاستذكار القيم الأساسية التي تأسست عليها الولايات المتحدة، بما في ذلك: الحرية، الديمقراطية، الحكم الدستوري، تكافؤ الفرص، وحماية الكرامة الإنسانية. كما أكد البيان أن هذه المبادئ ظلت على مدى القرنين ونصف القرن الماضيين مصدر إلهام لشعوب العالم، وصاغت الدور التاريخي لأمريكا في دعم السلام والاستقرار وتطوير الديمقراطية عالمياً.

وفيما يخص العلاقات بين أربيل وواشنطن، شدد الحزب على أن هذه المناسبة تحمل معاني وأهمية خاصة لشعب كوردستان. وثمن الحزب الشراكة والصداقة العريقة والتاريخية التي تجمع بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، معرباً عن امتنانه للدعم المتواصل الذي تقدمه واشنطن، ومثمناً دور الدبلوماسيين والمسؤولين الأمريكيين في المنطقة الذين ساهموا في ترسيخ العلاقات الثنائية.

وفي ختام رسالته، جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني التزامه بتطوير علاقات الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون بين الحزب، وإقليم كوردستان والولايات المتحدة، معرباً عن أمنياته بدوام السلام والازدهار والنجاح لحكومة وشعب الولايات المتحدة، ومقدماً تقديره العميق للسفارة والقنصلية العامة الأمريكية على استمرار هذه الشراكة المثمرة.