طقس العراق.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاع مرتقب الاسبوع المقبل

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تقريراً مفصلاً حول حالة الطقس المتوقعة في البلاد للأيام المقبلة، مشيرة إلى سيطرة الأجواء الصحوة واستقرار نسبي في درجات الحرارة، مع تسجيل انخفاض قليل يوم غد الأربعاء.

وذكر بيان للهيئة أن طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً في عموم البلاد، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الشمالية، فيما ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأيام السابقة.

وبحسب البيان، ستتراوح درجات الحرارة العظمى في المحافظات ليوم غد بين (38) مئوية في دهوك كأدنى درجة مسجلة، و(46) مئوية في البصرة وميسان كأعلى معدل. فيما تسجل العاصمة بغداد وكربلاء المقدسة وواسط (44) درجة مئوية.

وأوضح التقرير أن طقس أيام الخميس والجمعة والسبت سيستمر بالاستقرار على حالة "الصحو"، مع بقاء درجات الحرارة متقاربة، باستثناء يوم السبت الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة بجميع مناطق العراق.