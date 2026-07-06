بتوجيه من مسرور بارزاني.. مشروع لإنشاء متنزه ضخم في "سوران" لتعزيز المساحات الخضراء

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 6 تموز 2026، عن البدء بالخطوات الأولية لإنشاء متنزه كبير ضمن حدود بلدية سوران، وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وفي إطار مساعي الحكومة لزيادة المساحات الخضراء في المنطقة.

وفي هذا السياق، أجرى وزير البلديات والسياحة، ساسان عوني، زيارة ميدانية إلى إدارة سوران المستقلة، حيث كان في استقباله المشرف على الإدارة، هلگورد شيخ نجيب، لمتابعة التحضيرات الخاصة بهذا المشروع الحيوي.

وأوضح بيان لحكومة الإقليم أن الزيارة هدفت إلى معاينة الموقع المخصص لإنشاء المتنزه، والذي يمر حالياً بمرحلة الدراسة والتقييم الفني.

كما تفقد الوزير والمشرف على الإدارة موقع العمل ميدانياً برفقة فريق هندسي متخصص من وزارة البلديات والسياحة، حيث جرى مناقشة التصاميم المقترحة وآليات التنفيذ لضمان إنجاز المشروع وفق أفضل المعايير الجمالية والبيئية.

يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات التي تتبناها رئاسة حكومة إقليم كوردستان لتطوير الواقع الخدمي والبيئي في الإدارات المستقلة والمحافظات، مع التركيز على خلق متنفسات طبيعية للمواطنين.