K24 - هه‌ولێر:

تۆڕی "سی ئێن ئێن" بڵاویكرده‌وه‌، چاكه‌ته‌كه‌ی ڤۆلۆدیمێر زیلێنسكی، سه‌رۆكی ئۆكرانیا كه‌ له‌به‌ری كردووه‌ و واژۆ له‌سه‌ر كردووه‌، له‌ مه‌راسیمێكی تایبه‌ت به‌ كۆمه‌ك كردنی ئۆكرانیا، له‌ له‌نده‌نی پایته‌ختی به‌ریتانیا به‌ 90 هه‌زار پاوه‌نی ئیسته‌رلینی فرۆشرا، كه‌ ده‌كاته‌ نزیكه‌ی (111 هه‌زار دۆلاری ئه‌مه‌ریكی).

باڵیۆزخانه‌ی ئۆكرانیا له‌ به‌ریتانیا له‌ گرته‌ ڤیدیۆییه‌كدا كه‌ له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تیی تویته‌ر بڵاویكردووه‌ته‌وه‌، ئاماژه‌ به‌وه‌ كراوه‌، ئه‌مڕۆ ته‌واوی جیهان پیاوێك ده‌بینێت، كه‌ به‌ ساده‌یی چاكه‌تێكی خوری له‌به‌ر كردووه‌، به‌ڵام ئێستا بووه‌ته‌ سومبولێك و سه‌رۆكی ئۆكرانیا واژۆی له‌سه‌ر كردووه‌.

به‌ گوێره‌ی تویته‌كه‌ی باڵیۆزخانه‌ی ئۆكرانیا له‌ له‌نده‌ن، ئامانج له‌ مه‌راسیمی كۆمه‌ك كۆكردنه‌وه‌كه‌ نیشاندانی چیرۆكی ئازایه‌تی ئۆكرانییه‌كانه‌، له‌گه‌ڵ كۆكردنه‌وه‌ی پاڵپشتی دارایی بۆ ئه‌و ئازایه‌تییه‌.

باڵیۆزخانه‌ی ئۆكرانیا له‌ مه‌راسیمێكدا له‌ له‌نده‌ن هه‌ڵمه‌تێكی بۆ كۆكردنه‌وه‌ی كۆمه‌ك هاوكارییه‌كانی ده‌ستپێكرد، له‌ژێر ناوونیشانی "ئۆكرانیای قاره‌مان"، كه‌ ئۆلینا زیلێنسكی، هاوسه‌ری سه‌رۆكی ئۆكرانیا ژماره‌یه‌ك یاری منداڵان و چه‌ند وێنه‌یه‌كی فۆتۆگرافی، كه‌ فۆتۆگرافه‌ری كۆچكردوو "ماكس لیڤن" گرتوویه‌تی، له‌گه‌ڵ چاكه‌ته‌ خورییه‌كه‌ی ڤۆلۆدیمێر زیلێنسكی له‌ هه‌ڵمه‌ته‌كه‌دا به‌خشی.

We held the "Brave Ukraine" event in London on Thursday. The aim was to tell the stories of 🇺🇦 bravery which became iconic during the war, as well as to raise funds to support this bravery. pic.twitter.com/zyus3WuDOe