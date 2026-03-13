نەتەوە یەکگرتووەکان: دۆخی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو لێواری داڕمان دەچێت

پێش 50 خولەک

سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، هۆشدارییەکی توند سەبارەت بە دۆخی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەدات و رایدەگەیەنێت، کە ناوچەکە بەرەو لێواری داڕمان دەچێت. هاوکات داوای وەستاندنی دەستبەجێی شەڕ و گەڕانەوە بۆ مێزی گفتوگۆ دەکات.

بەرەبەیانیی ئەمڕۆ هەینی 13ـی ئاداری 2026، ئەنتۆنیۆ گوتێرێز، سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، لە راگەیەنراوێکدا دەڵێت: "کەمکردنەوەی ئاستی ئاڵۆزییەکان و پەنابردن بۆ گفتوگۆ، تەنیا رێگەی بەردەممانە بۆ تێپەڕاندنی ئەم دۆخەی ئێستا"

ناوبراو هۆشداریی توندی دا لەوەی کە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە خێرایی بەرەو لێواری داڕمان و وێرانبوون دەچێت.

لە راگەیەنراوەکەدا، سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، داوا لە سەرجەم لایەنە ناکۆکەکان دەکات کە دەستبەجێ کۆتایی بە کردەوە سەربازی و دوژمنکارییەکان بهێنن.

هەروەها جەختی لە پێویستیی پابەندبوون بە یاسا نێودەوڵەتییەکان و پاراستنی گیانی هاووڵاتییانی مەدەنی کردەوە، و هاندەری لایەنەکان بوو بۆ ئەوەی بە زووترین کات بگەڕێنەوە سەر مێزی دانوستانەکان.