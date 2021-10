Senatorên Amerîkî: Herêma Kurdistanê penageheke aram e

Hewlêr (K24) – Du senatorên Amerîkî projeyasayek ji bo bîranîna 30 saliya derxistina biryara herêma dijî firînê û Herêma Aram pêşkêşî Kongresa Amerîkayê kir û tê de pesnê Herêma Kurdistanê didin ku her dem penageheke aram bûye ji bo hemû kesên ji ber tundiyê reviyane.

Senatorê ji Demokratan Chris Van Hollen û Senatorê ji Komariyan Marco Rubio projeyasayek pêşkêş kir û tê de pesnê biryara pêkanîna herêma dijî firînê û Herêma Aram didin û tekez dikin ku hevbeşiya navbera Amerîka û Herêma Kurdistanê dê bihêz bimîne.

Her du senatorên Amerîkî di projeyasayê de diyar dikin ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê û hêzên Pêşmergeyê Kurdistanê di şerê dijî tundrewî û terorê de weke hevbeşê xweragir ê Amerîkayê bûne.

Ji aliyê xwe ve Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di peyamekê de pêşwazî li projeyasayê kir û diyar kir: “Dostaniya me li ser bingeha raman û nêrîna hevbeş hatiye avakirin, bi hêviya berdewambûna karkirin û hemahengiya me ligel hevalên me yên li hikûmet û Kongresa Amerîkayê, ji bo bihêztirkirina vê dostaniyê.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî spasiya helwesta dostane ya heft endamên Encûmena Nûneran a Amerîkayê kir ji bo piştevanîkirin û sponsorkirina projeyasayê ku ew heft endam ev in: Mike Woltz, Jim Cooper, Chris Stewart, Jason Crow, Dina Dittas, Andy Kim û Don Bacon.