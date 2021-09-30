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Kazimi'den seçim güvenliği mesajı: Bizzat kendim denetleyeceğim

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlerin güvenliğini bizzat kendisinin denetleyeceğini söyledi.
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Mustafa Kazimi
Mustafa Kazimi
Irak Mustafa Kazimi ırak seçim Irak Seçimleri 2021

HABER MERKEZİ

Kazimi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Hükümet olarak seçimlerle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirdik ve Yüksek Seçim Komiserliğinin gereken tüm ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılıp yapılamayacağına ilişkin tartışmalara da değinen Kazimi, "Seçim güvenliğinin sağlanmasını bizzat ben denetleyeceğim. Seçimlerin seyri ve sonuçlarını olumsuz etkileyecek hiçbir ihlale izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kazimi ayrıca "terör, yolsuzluk ve kamu mallarına zarar" dışında diğer suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan kadın ve çocuklar için de özel af çıkarılacağını kaydetti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimler için geri sayım sürerken "seçim güvenliği" konusu sıkça tartışılıyor. Güvenlik güçlerinin ise 8 Ekim'de oylarını kullanması bekleniyor.

Ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani, dün yaptığı açıklamada, "değişimin" gerçekleşmesi için halkı sandığa gitmeye çağırmıştı.

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