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Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde uçuşlar durdurulacak

Irak’ta yapılacak genel seçimler nedeniyle Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde uçuşlar durdurulacak.
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kürdistan Irak Seçimleri 2021 Irak Kürdistan Bölgesi uçuşlar

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Ahmed Hoşyar, 10 Ekim’de yapılacak genel seçimler nedeniyle Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde uçuşların durdurulacağını söyledi.

Ahmed Hoşyar, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki havalimanlarının 9 Ekim saat 21.00’dan 11 Ekim saat 06.00’a kadar kapalı kalacağını belirtti.

Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü, uçuşların durdurulacağı tarihlerde bilet alan yolcuların ödedikleri ücretlerin iade edileceğini ve kimsenin mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

TÜM SINIRLAR KAPATILIYOR

Irak Güvenlik Yüksek Konseyi, dün yaptığı açıklamada 9 Ekim itibariyle 3 gün boyunca hava, deniz ve kara sınır kapılarının kapalı olacağı nı belirtti. Ayrıca insansız hava araçları uçuşları ile vilayetler arası gidiş gelişler de yasak olacak.

Kararın, seçimlerin daha güvenli bir ortamda yapılması amacıyla alındığı kaydedildi.

Irak genel seçimlerinde özel oy kullanma işlemi 8 Ekim’de, genel oylama ise 10 Ekim’de yapılacak.

24 milyon 299 bin seçmen, 8 bin 273 merkezde oy kullanacak. Bu seçimlerde 988 bin kişi ilk kez oy kullanacak.

Irak seçim yasasına göre Irak ve Kürdistan Bölgesi şehirleri 83 seçim bölgesine ayrıldı. 988’i kadın, toplam 3 bin 244 aday 329 sandalye için yarışacak.

Yasaya göre kadın kotası %25 ve bu da 83 sandalyeye denk geliyor.

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